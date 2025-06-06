Сборная Кыргызстана лишилась шансов выйти на ЧМ-2026 по футболу

Мужская сборная Кыргызстана по футболу не смогла обыграть КНДР и лишилась шансов на попадание на чемпионат мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках девятого тура группы А на третьем этапе отборочного турнира в азиатской зоне. Матч прошел на нейтральном поле в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился вничью со счетом 2:2.

В составе сборной КНДР отличились Кван Хун Пак (44 минута) и Чо Кук Ри (52). Кыргызстанцы отыгрались благодаря забитому мячу Гулжигита Алыкулова (57) и автоголу Сун Хе Кима (90+8).

В параллельной встрече сборная Катара одержала домашнюю победу над Ираном со счетом 1:0. Единственный мяч забил Педру Мигел (41).

Данные результаты позволили катарцам закрепиться на четвертой позиции в группе с 13 очками. За тур до конца третьего этапа они обеспечили себе участие в четвертом раунде, где будут разыгрываться еще две прямые путевки на чемпионат мира. Борьбу из этой группы также продолжит ОАЭ (14 очков), а напрямую на ЧМ-2026 вышли Иран (20) и Узбекистан (18).

Сборная Кыргызстана с семью баллами идет пятой и в любом случае останется на этой строчке по завершении третьего этапа. КНДР замыкает таблицу с тремя очками. Обе эти команды не попадут на чемпионат мира.

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