Сборная Казахстана по футболу понесла потерю перед матчами с Беларусью и Северной Македонией

Защитник футбольного клуба "Актобе" и национальной сборной Казахстана Алибек Касым получил травму и не примет участие в ближайших матчах команды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Как говорится в заявлении пресс-службы Казахстанской федерации футбола Касым получил надрыв приводящей мышцы в матче 11-го тура "Актобе" против алматинского "Кайрата".

27-летний защитник пропустит ближайший товарищеский матч против Беларуси, а также отборочную встречу на чемпионата мира 2026 года против Северной Македонии.

Ранее была объявлена окончательная заявка сборной Казахстана на июньские матчи. Ближайшие игры национальной сборной пропустят полузащитник Рамазан Оразов из датского "Силькеборга" и нападающий Абат Аймбетов из турецкой "Аданы Демирспор". Не вызван в команду и лучший бомбардир в ее истории Бахтиер Зайнутдинов, который выступает за турецкий "Бешикташ" и продолжает восстановление после травмы.

В июне сборная Казахстана проведет два матча: 5-го числа казахстанцы сыграют в Минске товарищеский матч против Беларуси, а 9 июня подопечные Али Алиева примут сборную Северной Македонии в рамках квалификации ЧМ-2026. Домашний матч начнется на стадионе "Астана Арена" в 19:00 по казахстанскому времени.

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