Без Зайнутдинова и Оразова: известен окончательный состав сборной Казахстана на матч отбора на ЧМ-2026

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев назвал окончательный список игроков, включенных в состав на матчи против Беларуси и Северной Македонии, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

В окончательный список вошли 27 футболистов. Учебно-тренировочный сбор стартует 31 мая в Астане.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Александр Заруцкий («Кайрат»), Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский, Марат Быстров (оба – «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (все – «Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – «Ордабасы»), Адильбек Жумаханов («Елимай»).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»), Серикжан Мужиков («Елимай»), Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия), Даурен Жумат («Окжетпес»), Исламбек Куат («Женис»), Георгий Жуков («Пуща», Польша), Муроджон Халматов («Ордабасы»).

Нападающие: Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Алияр Мухамед («Окжетпес»).

Напомним, в июне сборная Казахстана проведет два матча: 5-го числа казахстанцы сыграют в Минске товарищеский матч против Беларуси, а 9 июня подопечные Али Алиева примут сборную Северной Македонии в рамках квалификации ЧМ-2026. Домашний матч состоится на стадионе «Астана Арена» в 19:00 по казахстанскому времени.

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