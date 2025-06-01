Дубль Месси помог "Интер Майами" разгромить соперника в матче MLS

Футболисты "Интер Майами" одержали крупную домашнюю победу над "Коламбус Крю" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча соперников завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Единственный мяч в составе проигравших забил американский полузащитник Сезар Рувалькаба (58 минута).
У победителей же дубль оформил аргентинский форвард и капитан Лионель Месси (15, 24), который также отметился двумя голевыми передачами — на другого аргентинского нападающего Тадео Альенде (13) и гаитянского полузащитника Фафу Пико (89). Еще один мяч забил уругвайский форвард Луис Суарес (64).
Победа стала для "Интер Майами" второй подряд и позволила набрать 29 очков. Команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице, обойдя в том числе "Коламбус Крю", который с 28 баллами теперь идет седьмым.
Напомним, ранее стало известно, что Месси и Суарес основали собственный футбольный клуб в Уругвае.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2251080-dubl-messi-pomog-inter-mayami-razgromit-sopernika-v-matche-mls/