Дубль Месси помог "Интер Майами" разгромить соперника в матче MLS

Футболисты "Интер Майами" одержали крупную домашнюю победу над "Коламбус Крю" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча соперников завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Единственный мяч в составе проигравших забил американский полузащитник Сезар Рувалькаба (58 минута).

У победителей же дубль оформил аргентинский форвард и капитан Лионель Месси (15, 24), который также отметился двумя голевыми передачами — на другого аргентинского нападающего Тадео Альенде (13) и гаитянского полузащитника Фафу Пико (89). Еще один мяч забил уругвайский форвард Луис Суарес (64).

Победа стала для "Интер Майами" второй подряд и позволила набрать 29 очков. Команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице, обойдя в том числе "Коламбус Крю", который с 28 баллами теперь идет седьмым.

Напомним, ранее стало известно, что Месси и Суарес основали собственный футбольный клуб в Уругвае.

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