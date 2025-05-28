Месси и Суарес основали собственный футбольный клуб

Бывшие одноклубники, аргентинский футболист Лионель Месси и уругвайский футболист Луис Суарес, основали собственный футбольный клуб.

Такой новостью Луис Суарес поделился на своей странице в Instagram.

Как пишет "Матч ТВ", команда называется "Депортиво ЛСМ" и начнет выступление в четвертом по силе дивизионе уругвайского футбола. Сокращение "ЛСМ" является сочетанием имен двух игроков.

"Депортиво ЛСМ" будет проводить тренировки на комплексе Луиса Суареса, который включает стадион с искусственным покрытием на 1400 зрителей и поле для мини‑футбола на 620 мест.

"Этот проект стал прекрасной возможностью продолжить делиться нашим видением футбола, поэтому я пригласил своего друга присоединиться к "Депортиво ЛСМ", - приводит "РИА Спорт" слова Суареса.