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Казахстанский футболист Аймбетов не смог отличиться в последнем матче чемпионата Турции

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Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов. Фото: Пресс-служба ФК "Адана Демирспор"

Футболисты клуба "Адана Демирспор", за который выступает казахстанец Абат Аймбетов, сыграли вничью в последнем матче чемпионата Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном 38-м туре команда приняла на своем поле "Газиантеп" из одноименного города. Матч завершился со счетом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил французский форвард Набиль Алиуи (11 и 35 минуты). У гостей пенальти реализовал румынский полузащитник Александру Максим (32), а с игры мяч забил ганский форвард Эммануэл Боатенг (64).

Аймбетов вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты, после чего был заменен. За отведенное время нападающий не смог отметиться результативными действиями, а также не получил дисциплинарных взысканий.

Таким образом, Аймбетов завершил нынешний сезон с пятью голами в 28 матчах за "Адану" во всех турнирах. Напомним, ранее форвард не вошел в окончательную заявку сборной Казахстана на июньские игры.

"Адана Демирспор" завершила чемпионат Турции с двумя очками (после санкций с клуба сняли 12 баллов). Команда Аймбетова заняла последнее 19-е место и вылетела из Суперлиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2251002-kazahstanskiy-futbolist-aymbetov-ne-smog-otlichitsya-v-poslednem-matche-chempionata-turcii/