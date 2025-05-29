Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дубли Месси и Суареса принесли "Интер Майами" победу после безвыигрышной серии

Опубликовано:

Футболисты Лионель Месси и Луис Суарес (слева направо)
Лионель Месси и Луис Суарес (слева направо). Фото: Simon Bruty/Anychance/Getty Images

Футболисты "Интер Майами" одержали домашнюю победу над "Клеб де Фут Монреаль" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на стадионе американской команды. Хозяева поля одержали победу со счетом 4:2 благодаря дублям аргентинского нападающего и капитана Лионеля Месси (27, 88 минуты) и уругвайского форварда Луиса Суареса (68, 71).

В составе гостей по мячу забили американский полузащитник Данте Сили (73) и канадский хавбек Виктор Лотури (90+2).

Победа позволила "Интер Майами" прервать безвыигрышную серию из четырех матчей в MLS (две ничьи и два поражения). Команда, за которую выступают Месси и Суарес, набрала 26 очков и поднялась на девятое место в таблице.

Канадский "Клеб де Фут Монреаль" с восемью баллами занимает предпоследнюю 29-ю позицию, опережая только американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

Напомним, ранее стало известно, что Месси и Суарес основали собственный футбольный клуб в Уругвае.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2250183-dubli-messi-i-suaresa-prinesli-inter-mayami-pobedu-posle-bezvyigryshnoy-serii/