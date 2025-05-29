Дубли Месси и Суареса принесли "Интер Майами" победу после безвыигрышной серии

Футболисты "Интер Майами" одержали домашнюю победу над "Клеб де Фут Монреаль" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на стадионе американской команды. Хозяева поля одержали победу со счетом 4:2 благодаря дублям аргентинского нападающего и капитана Лионеля Месси (27, 88 минуты) и уругвайского форварда Луиса Суареса (68, 71).

В составе гостей по мячу забили американский полузащитник Данте Сили (73) и канадский хавбек Виктор Лотури (90+2).

Победа позволила "Интер Майами" прервать безвыигрышную серию из четырех матчей в MLS (две ничьи и два поражения). Команда, за которую выступают Месси и Суарес, набрала 26 очков и поднялась на девятое место в таблице.

Канадский "Клеб де Фут Монреаль" с восемью баллами занимает предпоследнюю 29-ю позицию, опережая только американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

Напомним, ранее стало известно, что Месси и Суарес основали собственный футбольный клуб в Уругвае.

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