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"Челси" разгромил "Бетис" и впервые стал победителем Лиги конференций

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Футболисты "Челси" в сезоне 2024/25
Футболисты "Челси". Фото: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Футболисты английского "Челси" одержали волевую победу над испанским "Бетисом" в финале Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч третьего по значимости еврокубка прошел на "Тарчиньски Арене" в польском Вроцлаве и завершился со счетом 4:1.

"Бетис" вышел вперед благодаря голу марокканца Эза Абде (9 минута). Однако после перерыва "Челси" забил четыре мяча — отличились аргентинец Энцо Фернандес (65), сенегалец Николас Джексон (70), англичанин Джейдон Санчо (83) и эквадорец Мойсес Кайседо (90+1). Двумя голевыми передачами отметился англичанин Коул Палмер.

Победа позволила лондонцам впервые выиграть Лигу конференций, которая проводится с сезона 2021/22. Ранее этот титул брали итальянская "Рома", английский "Вест Хэм" и греческий "Олимпиакос". Кроме того, "Челси" стал первым клубом в истории, который выигрывал все три современных еврокубка.

Лондонцы благодаря победе заработали путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы, однако ранее они через Английскую премьер-лигу квалифицировались в Лигу чемпионов. Напомним, в завершившемся сезоне Лиги конференций "Челси" на общем этапе встречался в Алматы с "Астаной" и оказался сильнее со счетом 3:1.

"Бетис" же впервые в истории принял участие в финале еврокубкового турнира. В следующем сезоне севильцы выступят в Лиге Европы, куда попали благодаря шестому месту в чемпионате Испании.

Таким образом, два еврокубка в сезоне 2024/25 выиграли английские клубы. Ранее победителем Лиги Европы стал лондонский "Тоттенхэм". В финале Лиги чемпионов, который запланирован на 31 мая, встретятся итальянский "Интер" и французский "ПСЖ".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2249991-chelsi-razgromil-betis-i-vpervye-stal-pobeditelem-ligi-konferenciy/