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"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы

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Матч "Тоттенхэма" и "МЮ" в финале Лиги Европы
Матч "Тоттенхэма" и "МЮ". Фото: Rob Newell - CameraSport via Getty Images

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" одержали победу над другим английским клубом "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч сезона во втором по значимости еврокубке прошел на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао.

"Тоттенхэм" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу валлийского полузащитника Бреннана Джонсона, который на 42-й минуте замкнул навес сенегальского хавбека Папе Матара Сарра.

Таким образом, лондонский клуб стал трехкратным чемпионом турнира. Ранее "Тоттенхэм" выигрывал Кубок УЕФА (прежнее название соревнования) в 1972 и 1984 годах. Это первый титул команды с 2008-го, когда она победила в Кубке английской футбольной лиги.

Триумф в Лиге Европы позволил "Тоттенхэму" квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Кроме того, лондонцы оспорят Суперкубок УЕФА с победителем главного еврокубка, которым станет французский "ПСЖ" или итальянский "Интер".

"Манчестер Юнайтед" второй раз проиграл в финале Лиги Европы. Ранее манкунианцы уступали в решающем матче в 2021-м, а в 2017-м они стали победителями турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2247513-tottenhem-obygral-manchester-yunayted-i-stal-pobeditelem-ligi-evropy/