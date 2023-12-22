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Официально: Луис Суарес перешел в команду Лионеля Месси

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Футболисты Лионель Месси и Луис Суарес (слева направо)
Лионель Месси и Луис Суарес (слева направо): Alex Caparros/Getty Images

Уругвайский форвард Луис Суарес подписал контракт с "Интер Майами", за который выступает аргентинец Лионель Месси, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт американского футбольного клуба.

Нападающий присоединится к новой команде в преддверии сезона Major League Soccer (MLS) 2024 года. Ранее Суарес покинул "Гремио", в составе которого он был признан самым ценным футболистом чемпионата Бразилии.

В "Интер Майами" лучший бомбардир в истории сборной Уругвая (68 голов) будет играть с Месси. Их связывают дружеские отношения, они вместе выступали за "Барселону" с 2014 по 2020 год. Тогда же за "сине-гранатовых" играли испанцы Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые сейчас представляют "Интер Майами".

"Мы очень рады, что к нашему клубу присоединился футболист такого уровня и с такой страстью к игре. Луис пополнит команду, которая вдохновляет следующее поколение, и мы с нетерпением ждем, когда он выйдет на поле как с бывшими одноклубниками, так и с молодыми игроками из нашей академии", — заявил совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм.

Сам Суарес отметил, что взволнован от возможности принять новый вызов в своей карьере. "Мне не терпится начать, и я готов работать, чтобы воплотить в жизнь мечту о завоевании большего количества титулов с этим прекрасным клубом. Я с оптимизмом смотрю на то, чего мы можем достичь, опираясь на наши общие амбиции", — сказал уругваец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2052242-ofitsialno-luis-suares-pereshel-v-komandu-lionelya-messi/

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