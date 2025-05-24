Камбэком завершился матч "Астаны" против "Жениса" в чемпионате Казахстана

Футбольный клуб "Астана" одержал победу в столичном дерби против "Жениса" в матче десятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Астана арена" и завершилась поражением "Жениса" со счетом 2:4.

Первый гол был забит уже на четвертой минуте матча. Грузинский защитник "Жениса" Зураб Тевзадзе открыл счет. Подопечные Григория Бабаяна ответили быстрым голом хорвата Бранимира Калаицы, которому ассистировал капитан команды Марин Томасов.

На 31-й минуте первого тайма бразильский форвард "Жениса" Адильо снова вывел свой коллектив вперед.

"Астана" смогла сравнять цифры на табло к середине второго тайма. Защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков стал автором второго гола своей команды. В концовке встречи астанинские футболисты забили еще дважды, отличились Рамазан Каримов и Эльхан Астанов.

Победа позволила "Астане" набрать 24 очка и сместить со второй строчки турнирной таблицы алматинский "Кайрат", который в 10-м туре сенсационно проиграл "Окжетпесу".

"Женис" с шестью очками продолжает удерживать 11-е место в КПЛ.

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