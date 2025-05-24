Гол Дастана Сатпаева не спас "Кайрат" от сенсационного проигрыша "Окжетпесу" в матче КПЛ

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на своем поле потерпел поражение от кокшетауского "Окжетпеса" в рамках десятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась сенсационной победой гостей поля со счетом 2:1.

Первый гол был забит на 15-й минуте матча. Казахстанский нападающий "Окжетпеса" Даурен Жумат реализовал пенальти.

Во втором тайме кокшетаусцы упрочили преимущество. Сербский нападающий Страхиня Йованович отличился на 53-й минуте встречи.

Алматинцы смогли отыграть один гол усилиями нападающего национальной сборной Казахстана Дастана Сатпаева, который забил свой седьмой гол в сезоне.

Победа позволила "Окжетпесу" набрать 17 очков и подняться на пятую строчку в турнирной таблице КПЛ.

"Кайрат" же с 23 баллами в активе остался на втором месте и не смог обогнать "Актобе", который с 25 очками лидирует в чемпионате и проведет свой матч десятого тура позднее.

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