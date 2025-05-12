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Казахстанский футболист выбил зуб игроку "Бешикташа" (видео)

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Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Казахстанский футболист Абат Аймбетов, выступающий за турецкий ФК "Адана Демирспор", в последнем матче выбил зуб бразильцу Габриэлю Паулисте, передает Sport.kz.

В воскресенье, 11 мая, в матче 35 тура суперлиги Турции встретились "Бешикташ" и "Адана Демирспор".

Как пишет издание, в одном из эпизодов Аймбетов в борьбе за верховой мяч ударил Паулисте локтем по лицу и выбил бразильцу зуб. Несмотря на удар, бывший футболист "Арсенала" смог продолжить игру.

Жесткая игра не смогла спасти клуб Аймбетова от поражения - футболисты стамбульского "Бешикташа" одержали разгромную победу над "Адана Демирспор". Матч закончился со счетом 4:1.

Добавим, что за обе команды выступают футболисты сборной Казахстана - лучший бомбардир в истории национальной команды и полузащитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов и казахстанский форвард Абайт Аймбетов. К слову, Зайнутдинов пропустил этот матч из-за травмы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2243997-kazahstanskiy-futbolist-vybil-zub-eks-igroku-arsenala-video/