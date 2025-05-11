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Матч команд Зайнутдинова и Аймбетова в чемпионате Турции обернулся разгромом

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Казахстанские футболисты Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов (слева направо)
Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов (слева направо). Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Футболисты стамбульского "Бешикташа" одержали разгромную домашнюю победу над "Адана Демирспор" в матче чемпионата Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 35-го тура. Матч на столичном стадионе "Тюпраш" завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей по мячу забили португальцы Рафаэл Силва (29 минута) и Жоау Мариу (83), а также косовар Милот Рашица (44) и итальянец Чиро Иммобиле (62). Автором единственного гола гостей стал албанец Арда Куртулан (45+8).

Отметим, что за обе команды выступают футболисты сборной Казахстана. Однако лучший бомбардир в истории национальной команды и полузащитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку, так как продолжает восстанавливаться после травмы. Казахстанский форвард Абат Аймбетов вышел на замену на 19-й минуте, но не отметился результативными действиями за "Адана Демирспор" и получил желтую карточку.

Победа позволила "Бешикташу" набрать 58 очков после 33 матчей. Стамбульцы занимают третье место в таблице, уступая только столичным "Галатасараю" (86) и "Фенербахче" (78).

"Адана Демирспор" идет на последней 19-й позиции и вылетит из турецкой Суперлиги. Ввиду нескольких штрафных санкций с команды сняли 12 очков, и сейчас на ее счету -2 балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2243883-match-komand-zaynutdinova-i-aymbetova-v-chempionate-turcii-obernulsya-razgromom/