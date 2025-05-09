"Байер" объявил об уходе Хаби Алонсо: ожидается, что он возглавит "Реал"

Немецкий футбольный клуб "Байер" анонсировал уход испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера команды, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт леверкузенцев.

В релизе сказано, что 43-летний специалист покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Контракт, рассчитанный до лета 2026 года, расторгнут по инициативе Алонсо. В "Байере" заявили, что назовут нового главного тренера "в подходящее время".

Руководство леверкузенского клуба выразило благодарность Алонсо за успешную работу. Сам испанец также тепло высказался о периоде в "Байере".

"Я должен выразить огромную благодарность клубу, моим игрокам и персоналу, всем сотрудникам и фантастическим болельщикам. Наш успех стал результатом выдающейся командной игры. Этот клуб, который проявил ко мне исключительное доверие, в полной мере заслужил первую победу в немецкой лиге. Я благодарю и восхищаюсь всеми, кто помог сделать возможным этот триумф, включая победу в Кубке Германии", — заявил Алонсо.

Испанец был назначен главным тренером "Байера" в октябре 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством команда впервые в истории стала чемпионом Германии. Также леверкузенцы при Алонсо выиграли Кубок и Суперкубок страны. В нынешнем сезоне "Байер" обеспечил себе серебряные медали Бундеслиги, уступив титул мюнхенской "Баварии".

Ожидается, что Алонсо теперь возглавит мадридский "Реал". В СМИ сообщалось, что об отставке итальянца Карло Анчелотти с поста главного тренера испанской команды может быть официально объявлено уже после ближайшего матча с "Барселоной".

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