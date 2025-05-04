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"Бавария" досрочно вернула себе титул чемпиона Германии по футболу

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Футболисты Лерой Сане и Кингсли Коман (слева направо)
Лерой Сане и Кингсли Коман (слева направо). Фото: Maja Hitij/Getty Images

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" досрочно обеспечил себе первую позицию по итогам чемпионата Германии сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ

В субботу в рамках 32-го тура команда сыграла на выезде вничью с "РБ Лейпциг" со счетом 3:3.

Сначала хозяева поля забили два мяча усилиями Беньямина Шешко (11 минута) и Лукаса Клостермана (39). Однако после перерыва мюнхенцы отметились тремя голами, отличились Эрик Дайер (62), Майкл Олисе (63) и Лерой Сане (83). "РБ Лейпциг" вырвал ничью благодаря мячу Юссуфа Поульсена (90+5).

Ничья позволила "Баварии" набрать 76 очков. Мюнхенцы обеспечили себе победу в Бундеслиге после воскресного матча "Байера", который на выезде сыграл вничью с "Фрайбургом" со счетом 2:2. Леверкузенцы теперь имеют в активе 68 баллов и не смогут догнать лидера за оставшиеся две встречи.

"Бавария" в 34-й раз стал чемпионом Германии по футболу и обновил собственный рекорд. Напомним, в прошлом сезоне титул взял "Байер", прервавший серию "Баварии" из 11 побед в Бундеслиге. В нынешнем розыгрыше леверкузенцы останутся с серебряными медалями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241714-bavariya-dosrochno-vernula-sebe-titul-chempiona-germanii-po-futbolu/