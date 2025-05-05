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Главный тренер "Астаны" неожиданно ушел с пресс-конференции после скандального матча (видео)

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Главный тренер ФК "Астана" Григорий Бабаян
Григорий Бабаян. Фото: пресс-служба ФК "Астана"

Главный тренер ФК "Астана" Григорий Бабаян неожиданно ушел с пресс-конференции после матча, не ответив на вопросы журналистов, передает издание Sport.kz.

Видеоролик с пресс-конференции опубликовала Instagram-страница Sport Ministri.

Главный тренер столичного клуба собирался ответить на вопросы СМИ о прошедшем матче против кызылординского "Кайсара".

"Команда очень билась так, оставила все силы на поле, да и хорошая поддержка болельщиков была", — сказал Бабаян, после чего резко поднялся и ушел, не дожидаясь вопросов журналистов.

Как отмечает издание, в матче главный судья назначил три пенальти, причем два из них — в ворота кызылординской команды. Второй одиннадцатиметровый в ворота "Кайсара" был пробит на 90-й минуте — его реализовал Назми Грипши и тем самым спас столичный клуб от поражения.

После семи туров "Астана" набрала 18 очков и на данный момент занимает второе место в чемпионате Казахстана.

"Кайсар" с четырьмя баллами расположился на 11-й строчке в таблице Казахстанской футбольной премьер-лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241957-glavnyy-trener-astany-neozhidanno-ushel-s-press-konferencii-posle-skandalnogo-matcha-video/