Главный тренер "Астаны" неожиданно ушел с пресс-конференции после скандального матча (видео)

Главный тренер ФК "Астана" Григорий Бабаян неожиданно ушел с пресс-конференции после матча, не ответив на вопросы журналистов, передает издание Sport.kz.
Видеоролик с пресс-конференции опубликовала Instagram-страница Sport Ministri.
Главный тренер столичного клуба собирался ответить на вопросы СМИ о прошедшем матче против кызылординского "Кайсара".
"Команда очень билась так, оставила все силы на поле, да и хорошая поддержка болельщиков была", — сказал Бабаян, после чего резко поднялся и ушел, не дожидаясь вопросов журналистов.
Как отмечает издание, в матче главный судья назначил три пенальти, причем два из них — в ворота кызылординской команды. Второй одиннадцатиметровый в ворота "Кайсара" был пробит на 90-й минуте — его реализовал Назми Грипши и тем самым спас столичный клуб от поражения.
После семи туров "Астана" набрала 18 очков и на данный момент занимает второе место в чемпионате Казахстана.
"Кайсар" с четырьмя баллами расположился на 11-й строчке в таблице Казахстанской футбольной премьер-лиги.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241957-glavnyy-trener-astany-neozhidanno-ushel-s-press-konferencii-posle-skandalnogo-matcha-video/