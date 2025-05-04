"Астана" с двумя незабитыми пенальти вырвала ничью в матче Казахстанской премьер-лиги

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" на своем поле сыграл вничью с "Астаной" в матче седьмого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча седьмого тура КПЛ прошла на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась ничейным результатом со счетом 1:1.

Единственный гол кызылординцев на 59-й минуте второго тайма забил нападающий сборной Казахстана Айбар Жаксылыков, который реализовал пенальти.

Подопечные Григория Бабаяна смогли сравнять счет в компенсированное время. Албанский полузащитник Назми Грипши стал автором гола за столичный коллектив. По ходу игры футболисты "Астаны" также не смогли реализовать два пенальти.

После семи туров "Астана" набрала 18 очков и на данный момент занимает второе место в чемпионате Казахстана.

"Кайсар" с четырьмя баллами расположился на 11-й строчке в таблице Казахстанской футбольной премьер-лиги.

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