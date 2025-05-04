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"Ливерпуль" проиграл "Челси" в первом матче после чемпионства

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Вирджил Ван Дейк
Вирджил Ван Дейк. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Футболисты "Ливерпуля" потерпели выездное поражение от лондонского "Челси" в первом матче после завоевания титула в Английской премьер-лиге, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 35-го тура. Матч на стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе лондонцев отличились аргентинский полузащитник Энцо Фернандес (3 минута) и английский хавбек Коул Палмер (90+6), реализовавший пенальти. У "Ливерпуля" автоголом отметился английский защитник Джарелл Куанса (56), а мяч в ворота соперника забил нидерландский игрок обороны Вирджил ван Дейк (85).

Победа позволила "Челси" набрать 63 очка и догнать "Ньюкасл Юнайтед" в турнирной таблице. Столичная команда занимает пятое место.

В активе "Ливерпуля" осталось 82 балла, мерсисайдцы потерпели третье поражение в сезоне АПЛ. Напомним, в прошлом туре команда обеспечила себе чемпионский титул.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241882-liverpul-proigral-chelsi-pervyy-match-posle-chempionstva/