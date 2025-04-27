"Ливерпуль" досрочно стал 20-кратным чемпионом Англии по футболу

Футболисты "Ливерпуля" на своем поле разгромили лондонский "Тоттенхэм" и обеспечили себе первое место по итогам сезона Английской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 34-го тура. Матч на стадионе "Энфилд" завершился волевой победой хозяев со счетом 5:1.

В составе "Ливерпуля" по мячу забили Луис Диас (16 минута), Алексис Макаллистер (24), Коди Гакпо (34) и Мохамед Салах (63). У "Тоттенхэма" голом отметился Доминик Соланке (12), а свои ворота поразил Дестини Удоджи (69).

Победа позволила "Ливерпулю" набрать 82 очка и стать недосягаемым для "Арсенала". В активе лондонцев 67 баллов, и они математически не смогут опередить мерсисайдцев за оставшиеся четыре матча.

Таким образом, "Ливерпуль" впервые с сезона 2019/20 стал чемпионом Англии по футболу. Команда прервала серию "Манчестер Сити", который брал золото в четырех предыдущих розыгрышах.

Всего это 20-й чемпионский титул "Ливерпуля". Мерсисайдский клуб догнал по этому показателю "Манчестер Юнайтед", больше побед в чемпионате Англии нет ни у кого.

Всего же в активе "Ливерпуля" 70 трофеев. Это самый титулованный клуб английского футбола.

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