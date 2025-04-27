"Нет оправдания": звезда "Реала" извинился за скандальное поведение в финале против "Барселоны"

Немецкий защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер в своем Instagram сделал заявление после финала Кубка Испании по футболу с "Барселоной", передает NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел в субботу в Севилье. "Барселона" одержала победу в дополнительное время со счетом 3:2.

Рюдигер был заменен на 111-й минуте — за пять минут до решающего гола каталонцев. На последних секундах он со скамейки запасных эмоционально отреагировал на решение главного судьи, кричал и пытался прорваться к нему, а также бросил в арбитра льдом. За свое поведение немец получил красную карточку, вскоре также были удалены Лукас Васкес и Джуд Беллингем.

"Моему поведению прошлой ночью определенно нет оправдания. Мне очень жаль. Со второго тайма мы показывали очень хорошую игру. Со 111-й минуты я не мог помочь своей команде и перед финальным свистком совершил ошибку. Еще раз прошу прощения у судьи и всех, кого я разочаровал вчерашним вечером", — написал Рюдигер в Instagram-stories.

Согласно дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации, за такое поведение немецкому защитнику может грозить дисквалификация на срок от четырех до двенадцати матчей.

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