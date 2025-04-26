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"Барселона" в дополнительное время вырвала победу над "Реалом" в финале Кубка Испании

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Матч "Барселоны" и "Реала" в финале Кубка Испании
Матч "Барселоны" и "Реала". Фото: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

Футболисты "Барселоны" одержали победу над мадридским "Реалом" в финале Кубка Испании сезона 2024/25 и стали обладателями трофея, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на Олимпийском стадионе Севилье. Каталонцы одержали победу в дополнительное время со счетом 3:2.

Уже в дебюте встречи "Реал" был вынужден провести замену. Травму получил французский защитник Ферлан Менди.

"Барселона" до перерыва вышла вперед благодаря голу Педри (28 минута). Испанский полузащитник ударом в одно касание отправил мяч в ворота после передачи Ламина Ямаля.

Во втором тайме мадридцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала французский форвард Килиан Мбаппе, вышедший на замену сразу после перерыва, реализовал штрафной (70). Вскоре французский полузащитник Орельен Тчуамени головой замкнул навес Арды Гюлера с углового (77).

Каталонцы вновь сделали счет равным благодаря голу испанского форварда Феррана Торреса (84), которому ассистировал Ямаль. В компенсированное ко второму тайму время главный судья назначил пенальти за предполагаемый фол на Рафинье, однако после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

В итоге игра перешла в дополнительное время. Решающий мяч на 116-й минуте забил французский защитник Жюль Кунде, который нанес точный удар почти с линии штрафной. На последних секундах за неспортивное поведение был удален немецкий защитник "Реала" Антонио Рюдигер, который к тому моменту уже был заменен.

Таким образом, "Барселона" впервые с 2021 года стала обладателем Кубка Испании. Каталонцы обновили собственный рекорд по числу побед в этом турнире, выиграв 32-й титул. "Сине-гранатовые" сохраняют шансы на требл в нынешнем сезоне, так как лидируют в чемпионате Испании и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2239725-barselona-v-dopolnitelnoe-vremya-vyrvala-pobedu-nad-realom-v-finale-kubka-ispanii/