Неймар в слезах покинул поле из-за очередной травмы

Известный бразильский форвард Неймар получил новую травму во время матча "Сантоса" с "Атлетико Минейро". Футболист покидал поле в слезах, передает ESPN.

Отмечается, что до этого футболист отсутствовал шесть недель из-за травмы левого бедра. Однако долгожданное возвращение Неймара было недолгим - на 34-й минуте игры бразилец вновь повредил левое бедро.

Он вынужден был покинуть поле.

Эмоционального Неймара утешали товарищи по команде и игроки соперника.

Напомним, что в январе этого года Неймар вернулся в родной "Сантос" после расторжения контракта с саудовским "Аль-Хилялем". Бразилец является воспитанником "Сантоса". На профессиональном уровне он выступал за эту команду с 2009 по 2013 год.

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