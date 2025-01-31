Бразильский футболист Неймар объявил о возвращении в "Сантос"

Известный бразильский футболист Неймар в официальном Instagram-аккаунте объявил о переходе в "Сантос", где он начинал профессиональную карьеру, передает NUR.KZ.

Ранее 32-летний форвард, который является одним из самых богатых спортсменов мира, по обоюдному согласию сторон расторг контракт с саудовским "Аль-Хилялем". Через несколько дней Неймар опубликовал ролик, посвященный переходу в "Сантос".

"Чувствую, что возвращаюсь домой. Я здесь с моими друзьями и семьей. Они знают мое решение. Я подпишу контракт с футбольным клубом "Сантос". Хочу поблагодарить моих фанатов по всему миру, которые ждали этого момента долгое время. Прошло почти 12 лет с тех пор, как я покинул этот клуб, но было это будто вчера. Мои чувства к фанатам и клубу никогда не менялись.

Я провел восхитительное время в Эр-Рияде. Саудовская Аравия приветствовала меня сюрреалистическим образом. И не только меня, но и мою семью. Я был очень счастлив и сохраню эти воспоминания на всю жизнь. Но я страдал от тяжелой травмы, которая препятствовала моему возвращению на тот путь, которого я желал.

Сейчас я хочу вновь играть. И только "Сантос" может дать ту любовь, которая необходима мне, чтобы подготовиться к предстоящим вызовам ближайших лет. И все вы, вне зависимости от вашего клуба, знаете, что я имею в виду. Надеюсь, вы все будете со мной на следующем этапе моей жизни. Я благодарен за эту поддержку в сложные для меня времена.

Играть в футбол, делать то, что я больше всего люблю в жизни. Это то, что делает меня счастливым", — заявил Неймар.

Бразилец является воспитанником "Сантоса". На профессиональном уровне он выступал за эту команду с 2009 по 2013 год. Затем форвард, помимо "Аль-Хиляля", играл за испанскую "Барселону" и французский "ПСЖ", куда перешел за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

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