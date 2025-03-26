Сборная Аргентины без Месси впервые за 60 лет разгромила Бразилию и досрочно вышла на ЧМ

Аргентинская национальная сборная разгромила сборную Бразилии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Очки аргентинской сборной принесли Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер и Джулиано Симеоне.

Сборной Бразилии удалось забить лишь один гол, его автором стал Матеус Кунья.

Как отмечает издание, в последний раз аргентинские футболисты одерживали победу над бразильцами с разгромным счетом в товарищеском матче 3 июня 1964 года. Тогда игра завершилась со счетом 3:0.

РИА Спорт уточняет, что сборная Аргентины первой отобралась в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года из южноамериканского квалификационного турнира.

Команда Аргентины лидирует в турнирной таблице с 31 очком. Далее идут сборные Эквадора (23 очка), Уругвая (21), Бразилии (21), Парагвая (21), Колумбии (20), Венесуэлы (15), Боливии (14), Перу (10) и Чили (10).

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что звезда сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пропустит несколько матчей отбора на чемпионат мира. В американском ФК "Интер Майами", за который сейчас выступает Месси, сообщали, что аргентинец получил травму мышцы бедра.

"Месси прошел МРТ, чтобы оценить степень дискомфорта в приводящей мышце бедра, который он испытал во время матча против "Атланты Юнайтед". Результаты обследования подтвердили наличие незначительной травмы приводящей мышцы. Реакция на лечение определит готовность игрока к соревнованиям", - говорится в заявлении клуба.

В итоге из-за травмы футболист не был вызван в сборную Аргентины на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира 2026 года против команд Уругвая и Бразилии.

Добавим, что накануне мужская сборная Казахстана по футболу одержала выездную победу над Лихтенштейном в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.