Соперники Казахстана в отборе ЧМ-2026 лишились очков после двух голов в дополнительное время

Мужская сборная Северной Македонии по футболу упустила домашнюю победу над Уэльсом в квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы J на стадионе "Тоше Проески" в Скопье. Матч завершился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед благодаря голу Бояна Миовски на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Однако через пять минут гости вырвали ничью усилиями Дэвида Брукса.

Благодаря этому результату сборная Северной Македонии набрала четыре очка и сохранила первую позицию в группе. Эта команда станет следующим соперником Казахстана в отборочном цикле — матч состоится 9 июня в Астане.

Валлийцы же с четырьмя очками идут на второй строчке, уступая македонцам по дополнительным показателям. Следом с тремя баллами идет сборная Казахстана. Не имеют очков Лихтенштейн и Бельгия, которая пока не вступила в борьбу из-за участия в стыковых матчах Лиги наций.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 25 марта:

Молдова — Эстония. 2:3 (группа I)

Израиль — Норвегия. 2:4 (группа I)

Гибралтар — Чехия. 0:4 (группа L)

Черногория — Фарерские острова. 1:0 (группа L)

Лихтенштейн — Казахстан. 0:2 (группа J)

Северная Македония — Уэльс. 1:1 (группа J)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.