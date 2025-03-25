Стала известна еще одна сборная-участница чемпионата мира по футболу 2026 года

Мужская сборная Ирана по футболу после домашнего матча с Узбекистаном обеспечила себе участие в чемпионате мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках восьмого тура группы А на третьем этапе отборочного цикла в зоне Азиатской конфедерации футбола. Матч в Тегеране завершился со счетом 2:2.

Гости дважды выходили вперед усилиями Хожимата Эркинова (16 минута) и Аббосбека Файзуллаева (53). Хозяева отыгрались благодаря дублю Мехди Тареми (52, 83).

Ничья позволила сборной Ирана набрать 20 очков и сохранить лидерство в группе. Команда не опустится ниже второй строчки, что гарантирует ей выход на чемпионат мира.

Иранцы стали второй сборной из азиатского региона, которая заработала путевку. Ранее это удалось Японии. Кроме того, отбор на чемпионат мира уже прошла сборная Новая Зеландии. На правах хозяев на турнире выступят США, Канада и Мексика.

Узбекистанцы же набрали 17 очков и остаются на второй позиции в группе за два тура до окончания этапа. Если команда, как и Иран, войдет в топ-2, то выйдет на чемпионат мира. Третья или четвертая позиция позволит продолжить борьбу за путевку на следующей стадии.

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