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Определилась первая сборная, прошедшая отбор на чемпионат мира по футболу 2026 года

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Японский футболист Даити Камада
Даити Камада. Фото: Kenta Harada/Getty Images

Мужская сборная Японии по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг команда провела домашний матч седьмого тура группы С против Бахрейна. Игра в Саитаме завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились полузащитники Даити Камада (66 минута) и Такефусо Куба (87).

Победа позволила японцам набрать 19 очков. За три тура до конца этапа они обеспечили себе как минимум второе место в группе, что позволит напрямую выйти на чемпионат мира.

Таким образом, Япония стала первой командой, которая прошла квалификацию на ЧМ-2026. На правах хозяев путевки изначально получили США, Канада и Мексика. Всего в турнире впервые в истории примут участие 48 сборных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2229842-opredelilas-pervaya-sbornaya-proshedshaya-otbor-na-chempionat-mira-po-futbolu-2026-goda/