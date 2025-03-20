Определилась первая сборная, прошедшая отбор на чемпионат мира по футболу 2026 года

Мужская сборная Японии по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг команда провела домашний матч седьмого тура группы С против Бахрейна. Игра в Саитаме завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились полузащитники Даити Камада (66 минута) и Такефусо Куба (87).

Победа позволила японцам набрать 19 очков. За три тура до конца этапа они обеспечили себе как минимум второе место в группе, что позволит напрямую выйти на чемпионат мира.

Таким образом, Япония стала первой командой, которая прошла квалификацию на ЧМ-2026. На правах хозяев путевки изначально получили США, Канада и Мексика. Всего в турнире впервые в истории примут участие 48 сборных.

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