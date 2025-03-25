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Али Алиев: Сборная Казахстана — это святыня, ждите результата

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Казахстанский футбольный тренер Али Алиев
Али Алиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев на пресс-конференции высказался о поддержке команды перед матчем с Лихтенштейном, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретятся во втором туре группы J в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Алиев рассчитывает на то, что в матче с Лихтенштейном получится взять первые очки в квалификации.

"Ждите результата. Я не себя защищаю. Сборная Казахстана — это святыня. И в этой святыне люди должны работать конкретно на имидж и на результат. Я верю в своих футболистов. Я верю в те 20 миллионов — матери, родители, әжешки делают дуа, бата. Рано или поздно это принесет нам успех. Мы должны своими позитивными эмоциями настраивать, половинчатого состояния не должно быть. Уверен, пацаны приходят сюда и максимально выкладываются. Просто кто-то лимитирован в чем-то — в физике, технике или тактике.
Плюс ко всему мы попали в ситуацию... Если бы мне в январе сказали, что буду играть с Уэльсом без [Алибека] Касыма и [Бахтиера] Зайнутдинова — не поверил бы. Но жизнь заставляет и расставляет, и те, кто выходит вместо них, показывают себя с очень хорошей стороны. Так что ждите, дай бог, результата. А дальше надо садиться, [делать] вывод, глубокий анализ — и в добрый путь", — сказал Алиев.

Напомним, и.о. главного тренера также прокомментировал готовность футболистов к предстоящему матчу и их психологическое состояние после поражения от Уэльса. Игра с Лихтенштейном начнется 26 марта в 00:45 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230431-ali-aliev-sbornaya-kazahstana-eto-svyatynya-zhdite-rezultata/