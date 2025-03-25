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"Ни один игрок не заныл": Алиев — о готовности сборной Казахстана к матчу с Лихтенштейном

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Казахстанский футбольный тренер Али Алиев
Али Алиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев на пресс-конференции прокомментировал предстоящий матч с Лихтенштейном, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретятся во втором туре группы J в квалификации чемпионата мира 2026 года. На старте отборочного цикла обе сборные потерпели поражения: Казахстан — от Уэльса (1:3), Лихтенштейн — от Северной Македонии (0:3).

"Мне нравится настрой команды. Я увидел после игры с Уэльсом, как команда в расстроенных чувствах сидела в раздевалке. И это был сигнал. Расстройство не от того, что проигран матч, а от того, что ребята не смогли забрать очко, которое было рядом. Если бы Всевышний чуть-чуть помог нам удачей в какой-то момент...
Увиденное в раздевалке говорит о многом. Команда готова психологически, держит эту дисциплину. Мне очень понравилось, как мы провели переезд из Уэльса в Вадуц. Ни один игрок не заныл, не проявил недовольство. Все настроены на то, чтобы себя реабилитировать после неудачи. Считаю, мы готовы дать хорошую, содержательную игру — и, конечно, с положительным результатом", — заявил Алиев.

Матч между сборными Лихтенштейна и Казахстана пройдет в Вадуце. Стартовый свисток прозвучит 26 марта в 00:45 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2230425-ni-odin-igrok-ne-zanyl-aliev-o-gotovnosti-sbornoy-kazahstana-k-matchu-s-lihtenshteynom/