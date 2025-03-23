Разгром в матче "Иртыша" и "Каспия" определил соперника "Кайрата" в Кубке Казахстана по футболу

Футболисты актауского "Каспия" одержали крупную "сухую" победу над павлодарским "Иртышом" в отборочном раунде Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Предварительные матчи турнира прошли на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы. "Иртыш" и "Каспий" в очной встрече оспаривали путевку в основной раунд Кубка Казахстана.

Игра завершилась разгромной победой "Каспия" со счетом 3:0. Одним голом отметился Мирас Турлыбек (6 минута), дубль оформил Бакдаулет Конлимкос (44, 63). При этом актауская команда почти половину матча провела в меньшинстве из-за удаления Алихана Серикбая (49).

Выступление в основной сетке Кубка Казахстана "Каспий" начнет с 1/8 финала. Его соперником будет алматинский "Кайрат" — действующий чемпион страны.

Напомним, еще одной командой, вышедшей в основную стадию через отборочный этап, стал алматинский "Хан-Тенгри", который в 1/8 финала встретится с шымкентским "Ордабасы".

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