Серия пенальти определила первого соперника "Ордабасы" в Кубке Казахстана по футболу

Футболисты алматинского "Хан-Тенгри" обыграли "Экибастуз" и стали 15-м участником основного этапа Кубка Казахстана 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающие матчи отборочной стадии проходят на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы. Основное время встречи одноименной команды с "Экибастузом" завершилось со счетом 1:1. У алматинцев мяч забил Артем Литош (26 минута), у их соперников — Айдын Бралин (29).

В серии пенальти "Хан-Тенгри" оказался сильнее со счетом 4:2, благодаря чему стал одним из двух победителей отборочного этапа. В 1/8 финала основной сетки алматинская команда примет шымкентский "Ордабасы".

Вторую вакантную путевку в главный розыгрыш оспорят павлодарский "Иртыш" и актауский "Каспий". Их матч начнется 23 марта в 12:00. Победитель в 1/8 финала встретится с алматинским "Кайратом".

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