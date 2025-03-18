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Лучший бомбардир сборной Казахстана по футболу не сыграет в отборе на ЧМ-2026

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Казахстанский футболист Бактиер Зайнутдинов не поможет сборной в отборочных матчах на чемпионат мира против Уэльса и Лихтенштейна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола, в составе национальной команды произошли изменения.

К тренировкам вместе со сборной приступили казахстанские игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах: Максим Самородов, Стас Покатилов, Нуралы Алип и Георгий Жуков. В ближайшее время также прибудут Абат Аймбетов, Рамазан Оразов и Галымжан Кенжебек.

Также стало известно поле медицинского обследования, что лучший бомбардир сборной Бактиер Зайнутдинов не примет участие в мартовских матчах.

Ранее, стало известно, что из-за травм национальной команде в предстоящих матчах не помогут нападающий Рамазан Каримов и защитник Роман Асранкулов.

Напомним, сборная Казахстана стартует в квалификации ЧМ-2026 выездной встречей с Уэльсом 22 марта. Во втором туре команда 26 марта в гостях сыграет с Лихтенштейном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228937-luchshiy-bombardir-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-ne-sygraet-v-otbore-na-chm-2026/