Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по футболу понесла потери перед стартом квалификации чемпионата мира

Опубликовано:

Казахстанский футболист Рамазан Каримов
Рамазан Каримов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана лишилась двух футболистов перед стартом в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Из-за травм национальной команде в мартовских матчах не помогут нападающий Рамазан Каримов и защитник Роман Асранкулов.

Под угрозой также участие в ближайших играх Бахтиера Зайнутдинова. Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана не выходил на поле с конца января и занимался лечением.

Зайнутдинов прибудет в расположение команды 17 марта и пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будет принято окончательное решение о его участии в матчах.

Напомним, сборная Казахстана стартует в квалификации ЧМ-2026 выездной встречей с Уэльсом 22 марта. Во втором туре команда 26 марта в гостях сыграет с Лихтенштейном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228319-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-ponesla-poteri-pered-startom-kvalifikacii-chempionata-mira/