Сборная Казахстана по футболу понесла потери перед стартом квалификации чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана лишилась двух футболистов перед стартом в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Из-за травм национальной команде в мартовских матчах не помогут нападающий Рамазан Каримов и защитник Роман Асранкулов.

Под угрозой также участие в ближайших играх Бахтиера Зайнутдинова. Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана не выходил на поле с конца января и занимался лечением.

Зайнутдинов прибудет в расположение команды 17 марта и пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будет принято окончательное решение о его участии в матчах.

Напомним, сборная Казахстана стартует в квалификации ЧМ-2026 выездной встречей с Уэльсом 22 марта. Во втором туре команда 26 марта в гостях сыграет с Лихтенштейном.

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