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Узбекистанца признали лучшим футболистом месяца в "Манчестер Сити"

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Узбекистанский футболист Абдукодир Хусанов
Абдукодир Хусанов. Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов признан лучшим футболистом "Манчестер Сити" в феврале, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление английского клуба.

В минувшем месяце спортсмен принял участие в пяти матчах во всех турнирах. В игре с "Лейтон Ориент" в Кубке Англии Хусанов забил дебютный гол за "Манчестер Сити" и помог своей команде одержать победу.

В голосовании за звание лучшего футболиста февраля узбекистанец опередил хорватского защитника Йошко Гвардиола и норвежского форварда Эрлинга Холанда.

Напомним, 21-летний Хусанов перешел в "Сити" в январе из французского "Ланса". Сумма трансфера оценивалась в 40 млн евро. Хусанов стал первым узбекистанским футболистом в истории Английской премьер-лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2226438-uzbekistanca-priznali-luchshim-futbolistom-mesyaca-v-manchester-siti/