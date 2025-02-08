Узбекистанец Абдукодир Хусанов забил дебютный гол за "Манчестер Сити" (видео)

Гол футболиста сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова помог "Манчестер Сити" одержать волевую победу в 1/16 финала Кубка Англии, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из лидеров АПЛ на этой стадии встретился на выезде с лондонским клубом "Лейтон Ориент", который выступает в третьем по силе дивизионе. Гости выиграли со счетом 2:1.

При этом первыми вперед вышли хозяева. На 16-й минуте после удара Джейми Донли почти от центральной линии мяч попал в перекладину, отскочил в голкипера Штефана Ортегу и угодил в ворота.

"Сити" отыгрался благодаря дебютному голу Хусанова, который вышел на замену сразу после перерыва. На 56-й минуте Рико Льюис получил пас за пределами штрафной соперника и нанес дальний удар. Узбекистанец пытался увернуться, но мяч попал в него и рикошетом залетел в ворота. Победу гостям принес гол Кевина де Брюйне после передачи Джека Грилиша на 79-й минуте.

Таким образом, "Сити" вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Соперник манчестерцев по следующей стадии определится позднее.

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