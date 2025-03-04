16-летний Дастан Сатпаев вошел в расширенный состав сборной Казахстана на первые отборочные матчи ЧМ-2026

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола появился расширенный состав мужской национальной команды на первые матчи квалификации чемпионата мира, передает NUR.KZ.

Исполняющий обязанности главного тренера Али Алиев включил в предварительный список 36 игроков. Окончательная заявка будет сокращена ближе к матчам.

Расширенный состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Александр Заруцкий, Темирлан Анарбеков (оба – "Кайрат"), Стас Покатилов ("Сабах", Азербайджан), Дулат Талыспаев ("Кеге", Дания);

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов ("Тобол"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (оба – "Ордабасы"), Адильбек Жумаханов ("Елимай"), Мади Хасейн ("Женис");

Полузащитники: Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ», Турция), Эльхан Астанов ("Астана"), Ислам Чесноков, Наурызбек Жагоров (оба – "Тобол"), Серикжан Мужиков, Жан Али Пайруз (оба – "Елимай"), Галымжан Кенжебек ("Кошице", Словакия), Алияр Мухамед ("Окжетпес"), Георгий Жуков ("Пуща", Польша), Динмухамед Караман ("Женис"), Давид Есимбеков ("Жетысу");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Оралхан Омиртаев ("Актобе"), Рамазан Каримов ("Астана"), Артур Шушеначев ("Сочи", Россия).

Отметим, что самый молодой в этом списке — 16-летний Сатпаев, который зимой подписал контракт с лондонским "Челси", но на правах аренды остался в "Кайрате". В первом туре Казахстанской премьер-лиги он забил дебютный мяч в основной алматинской команде.

Национальная сборная начнет квалификацию чемпионата мира 2026 года выездным матчем с Уэльсом 22 марта. Затем 26 марта команда сыграет в гостях с Лихтенштейном.

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