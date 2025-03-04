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16-летний Дастан Сатпаев вошел в расширенный состав сборной Казахстана на первые отборочные матчи ЧМ-2026

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Казахстанский футболист Дастан Сатпаев
Дастан Сатпаев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола появился расширенный состав мужской национальной команды на первые матчи квалификации чемпионата мира, передает NUR.KZ.

Исполняющий обязанности главного тренера Али Алиев включил в предварительный список 36 игроков. Окончательная заявка будет сокращена ближе к матчам.

Расширенный состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Александр Заруцкий, Темирлан Анарбеков (оба – "Кайрат"), Стас Покатилов ("Сабах", Азербайджан), Дулат Талыспаев ("Кеге", Дания);

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов ("Тобол"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (оба – "Ордабасы"), Адильбек Жумаханов ("Елимай"), Мади Хасейн ("Женис");

Полузащитники: Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ», Турция), Эльхан Астанов ("Астана"), Ислам Чесноков, Наурызбек Жагоров (оба – "Тобол"), Серикжан Мужиков, Жан Али Пайруз (оба – "Елимай"), Галымжан Кенжебек ("Кошице", Словакия), Алияр Мухамед ("Окжетпес"), Георгий Жуков ("Пуща", Польша), Динмухамед Караман ("Женис"), Давид Есимбеков ("Жетысу");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Оралхан Омиртаев ("Актобе"), Рамазан Каримов ("Астана"), Артур Шушеначев ("Сочи", Россия).

Отметим, что самый молодой в этом списке — 16-летний Сатпаев, который зимой подписал контракт с лондонским "Челси", но на правах аренды остался в "Кайрате". В первом туре Казахстанской премьер-лиги он забил дебютный мяч в основной алматинской команде.

Национальная сборная начнет квалификацию чемпионата мира 2026 года выездным матчем с Уэльсом 22 марта. Затем 26 марта команда сыграет в гостях с Лихтенштейном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2225438-16-letniy-dastan-satpaev-voshel-v-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-na-pervye-otborochnye-matchi-chm-2026/