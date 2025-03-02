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Дебютный гол Дастана Сатпаева принес "Кайрату" ничью в матче с "Астаной"

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Казахстанский футболист Дастан Сатпаев
Дастан Сатпаев. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Футболисты "Астаны" и алматинского "Кайрата" не выявили победителя в матче первого тура нового сезона Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на "Астана Арене" в столице. Матч завершился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед в конце первого тайма. Благодаря точному дальнему удару на 40-й минуте отличился хорватский полузащитник и капитан "Астаны" Марин Томасов.

Гости отыгрались после перерыва усилиями Дастана Сатпаева, который в первом тайме вышел на замену вместо бразильского форварда Элдера Сантаны, получившего травму. 16-летний казхастанский нападающий забил мяч на 69-й минуте.

Этот гол стал для Сатпаева дебютным в основной команде "Кайрата". Напомним, перед стартом нынешнего сезона он подписал контракт с лондонским "Челси", за который сможет выступать по достижении совершеннолетия.

Таким образом, "Кайрат" и "Астана" набрали по одному очку и не смогли войти в число лидеров после первого тура Казахстанской премьер-лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2224878-debyutnyy-gol-dastana-satpaeva-prines-kayratu-nichyu-v-matche-s-astanoy/