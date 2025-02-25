Сборная Казахстана по футболу потерпела первое поражение в сезоне Лиги наций

Женская сборная Казахстана по футболу уступила в выездном матче с командой Армении в рамках нового сезона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницы встретились во втором туре группы С3 в Армавире. Хозяйки поля одержали "сухую" победу со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Светлана Каразгезян (15 минута) и Оксана Пизлова (56, с пенальти).
Это поражение стало для казахстанок первым в нынешнем сезоне Лиги наций. Ранее команда стартовала в турнире с ничьей с Люксембургом.
Таким образом, сборная Армении с максимальными шестью очками возглавляют группу С3. Казахстанки с одним баллом идут третьими. Столько же очков у Люксембурга, но у этой команды есть в запасе матч второго тура с Лихтенштейном.
Для гарантированного выхода во второй по силе дивизион необходимо занять первое место в группе. Следующий матч сборная Казахстан проведет 4 апреля на выезде с Лихтенштейном.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2223657-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-poterpela-pervoe-porazhenie-v-sezone-ligi-naciy/