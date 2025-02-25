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Сборная Казахстана по футболу потерпела первое поражение в сезоне Лиги наций

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Женская сборная Казахстана по футболу в 2025 году
Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская сборная Казахстана по футболу уступила в выездном матче с командой Армении в рамках нового сезона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницы встретились во втором туре группы С3 в Армавире. Хозяйки поля одержали "сухую" победу со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Светлана Каразгезян (15 минута) и Оксана Пизлова (56, с пенальти).

Это поражение стало для казахстанок первым в нынешнем сезоне Лиги наций. Ранее команда стартовала в турнире с ничьей с Люксембургом.

Таким образом, сборная Армении с максимальными шестью очками возглавляют группу С3. Казахстанки с одним баллом идут третьими. Столько же очков у Люксембурга, но у этой команды есть в запасе матч второго тура с Лихтенштейном.

Для гарантированного выхода во второй по силе дивизион необходимо занять первое место в группе. Следующий матч сборная Казахстан проведет 4 апреля на выезде с Лихтенштейном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2223657-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-poterpela-pervoe-porazhenie-v-sezone-ligi-naciy/