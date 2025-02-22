Сборная Казахстана по футболу стартовала в Лиге наций с ничьей с Люксембургом

Женская сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла вничью с Люксембургом в стартовом матче нового сезона Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча первого тура группы С3 прошла в городе Эш-сюр-Альзетт и завершилась со счетом 2:2.
В составе гостей дубль в первом тайме оформила Анастасия Низамутдинова (34, 41 минуты). После перерыва хозяева отыгрались благодаря голам Марты Эстевез (50, с пенальти) и Лауры Миллер (73).
С одним очком сборная Казахстана заняла второе место в группе, Люксембург расположился строчкой ниже. Лидером стала команда Армении, которая в первом туре разгромила Лихтенштейн со счетом 6:1.
Следующий матч казахстанки проведут 25 февраля на выезде. Соперником будет сборная Армении.
Для гарантированного выхода во второй по силе дивизион необходимо занять первое место в группе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2222937-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-startovala-v-lige-naciy-s-nichey-s-lyuksemburgom/