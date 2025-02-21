Усик не помог: "Аль-Наср" с Роналду потерпел первое поражение в 2025 году

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) потерпели домашнее поражение от "Аль-Иттифака" (Эд-Даммам) в рамках чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч 21-го тура прошел в столице и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Жоржиньо Вейналдум (55, 89 минуты), у хозяев автоголом отметился Мохаммед Аль-Фатиль (85).

В составе "Аль-Насра" по мячу забили Айман Яхья (47) и тот же Аль-Фатиль (65). Команда заканчивала матч в меньшинстве после удаления Джона Дурана (90+2). Капитан хозяев Криштиану Роналду провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями.

Специальным гостем на матче был чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик. Планируется, что на следующий день украинец посетит турнир, который возглавит титульный реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Поражение стало для "Аль-Насра" первым в 2025 году во всех турнирах. В чемпионате Саудовской Аравии столичная команда с 44 очками осталась на четвертой позиции.

"Аль-Иттифак" набрал 28 баллов и занимает восьмое место.

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