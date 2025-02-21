Бетербиев и Бивол прошли взвешивание и провели последнюю дуэль взглядов перед реваншем

Российско-канадский боксер Артур Бетербиев и россиянин Дмитрий Бивол провели заключительные мероприятия перед титульным реваншем, передает NUR.KZ со ссылкой на Top Rank Boxing.

Противостояние спортсменов возглавит вечер бокса, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Это звание Бетербиев получил в октябре, когда решением большинства судей победил Бивола в их первом поединке.

Перед реваншем соперники прошли официальную процедуру взвешивания и уложились в необходимый лимит. Бетербиев показал 175 фунтов (79,38 кг), Бивол — 174,1 фунта (78,93 кг).

После этого боксеры провели заключительную дуэль взглядов. Стердаун прошел без инцидентов.

Титульный реванш Бивола и Бетербиева начнется не ранее 01:00 по казахстанскому времени (23 февраля).

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