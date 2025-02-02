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Казахстанский футболист Аймбетов отличился в матче чемпионата Турции с восемью голами

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Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов. Фото: Пресс-служба ФК "Адана Демирспор"

Футболисты "Адана Демирспор", за которую выступает казахстанец Абат Аймбетов, потерпели очередное поражение в чемпионате Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках 22-го тура команда приняла на своем поле стамбульский клуб "Касымпаша". Гости выиграли со счетом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Мамаду Фалль (16, 82 минуты), еще по мячу забили Харис Хайрадинович (73, с пенальти), Айтач Кара (75) и Джан Келес (79).

У "Аданы" голами отметились Толга Календер (13) и Набиль Алиуи (57). Последний мяч хозяев и во всем матче забил Аймбетов (89), который отыграл всю встречу. Для форварда сборной Казахстана это четвертый гол в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги.

Поражение стало для "Аданы" пятым подряд. С пятью очками команда Аймбетова по-прежнему идет на последней 19-й позиции в таблице.

Матч с "Касымпашой" стал для "Аданы" первым под руководством нового главного тренера. Мустафа Алпер Авчи сменил на этом посту Мустафу Дальчи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2217318-kazahstanskiy-futbolist-aymbetov-otlichilsya-v-matche-chempionata-turcii-s-vosemyu-golami/