Турецкий клуб Абата Аймбетова уволил главного тренера

Футбольный клуб "Адана Демирспор" в своем официальном Instagram-аккаунте объявил об отставке Мустафы Дальчи с поста главного тренера, передает NUR.KZ.
Контракт с 51-летним турецким специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. В клубе поблагодарили Дальчи за работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.
Тренер возглавил "Адана Демирспор" в ноябре прошлого года. Под его руководством команда одержала три победы при семи поражениях. "Адана" по-прежнему занимает последнее 19-е место в таблице чемпионата Турции.
На момент публикации неизвестно, кто станет новым главным тренером команды. Напомним, в составе "Адана Демирспор" выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов. На его счету три гола в 16 матчах в нынешнем сезоне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2215910-tureckiy-klub-abata-aymbetova-uvolil-glavnogo-trenera/