Турецкий клуб Абата Аймбетова уволил главного тренера

Футбольный клуб "Адана Демирспор" в своем официальном Instagram-аккаунте объявил об отставке Мустафы Дальчи с поста главного тренера, передает NUR.KZ.

Контракт с 51-летним турецким специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. В клубе поблагодарили Дальчи за работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Тренер возглавил "Адана Демирспор" в ноябре прошлого года. Под его руководством команда одержала три победы при семи поражениях. "Адана" по-прежнему занимает последнее 19-е место в таблице чемпионата Турции.

На момент публикации неизвестно, кто станет новым главным тренером команды. Напомним, в составе "Адана Демирспор" выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов. На его счету три гола в 16 матчах в нынешнем сезоне.

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