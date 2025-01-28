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"Аль-Хиляль" объявил о расторжении контракта с Неймаром — одним из самых богатых футболистов мира

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Бразильский футболист Неймар
Неймар. Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Футбольный клуб "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд) на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с бразильским нападающим Неймаром, передает NUR.KZ.

Контракт с 32-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Договор истекал 30 июня 2025 года.

"Клуб выражает благодарность и признательность Неймару за то, что он сделал за время в "Аль-Хиляле", и желает игроку успехов в карьере", — говорится в сообщении.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, футболист продолжит карьеру в бразильском "Сантосе". Неймар является воспитанником этого клуба и именно в его составе дебютировал на профессиональном уровне.

По информации ряда СМИ, форвард ради перехода отказался от части своей зарплаты в "Аль-Хиляле" за следующие месяцы (от $25 млн до $30 млн). При этом Неймар был одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. В "Аль-Хиляле" он получал не менее 100 млн евро за сезон без учета бонусов.

В саудовский клуб бразилец перешел в 2023 году из французского "Пари Сен-Жермен" за сумму порядка 90 млн евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 млн евро.

За полтора года Неймар из-за различных травм сыграл за "Аль-Хиляль" только в семи матчах и отметился одним голом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2215799-al-hilyal-obyavil-o-rastorzhenii-kontrakta-s-neymarom-odnim-iz-samyh-bogatyh-futbolistov-mira/

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