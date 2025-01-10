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Футболист сборной Казахстана получил травму перед отборочным циклом на чемпионат мира-2026

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Казахстанский футболист Бауыржан Исламхан
Бауыржан Исламхан. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан получил травму и может не сыграть в матчах квалификации на ЧМ-2026 в марте, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

31-летний футболист национальной сборной получил травму и также перенес операцию. Исламхан рискует не сыграть в отборочных матчах на мировое первенство 2026 года против Уэльса и Лихтенштейна.

Напомним, что последние два сезона Бауыржан Исламхан выступает за шымкентский «Ордабасы». Также в карьере полузащитника были «Тараз», «Кайрат», российская «Кубань», «Астана» и эмиратский «Аль-Айн».

Напомним, ранее главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов озвучил проблемы ключевых игроков перед стартом отборочных матчей на мировое первенство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2210273-futbolist-sbornoy-kazahstana-poluchil-travmu-pered-otborochnym-ciklom-na-chempionat-mira-2026/

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