Футболист сборной Казахстана получил травму перед отборочным циклом на чемпионат мира-2026

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан получил травму и может не сыграть в матчах квалификации на ЧМ-2026 в марте, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

31-летний футболист национальной сборной получил травму и также перенес операцию. Исламхан рискует не сыграть в отборочных матчах на мировое первенство 2026 года против Уэльса и Лихтенштейна.

Напомним, что последние два сезона Бауыржан Исламхан выступает за шымкентский «Ордабасы». Также в карьере полузащитника были «Тараз», «Кайрат», российская «Кубань», «Астана» и эмиратский «Аль-Айн».

Напомним, ранее главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов озвучил проблемы ключевых игроков перед стартом отборочных матчей на мировое первенство.

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