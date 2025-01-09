Черчесов назвал проблемы футболистов сборной Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с ключевыми игроками команды перед стартом отбора на чемпионат мира-2026, передает NUR.KZ со ссылкой на 24kz.

Рулевой команды отметил, что на данный момент существуют проблемы с игровой практикой футболистов из атакующей зоны, а также вратарской линии.

"Баха вчера опять играл 90 минут. Мы с ним постоянно на контакте. Айымбетов начал забивать. Самородова привели в порядок. С Оразовым недавно разговаривал. Он тоже начал понимать, переходя в новую команду. Видимо не попал в струю и чуть-чуть сдал. А это для нас футболисты, которые определяют особенно в атакующих действиях. Ну и Алип после травмы. Исламхан попал в неприятную ситуацию.

Вратари наши. Один перешёл в первую лигу. Покатилов пока без контракта. Заруцкий без контракта. Дарабаев без контракта. Быстров не знаю, продлил или нет. Много нюансов, которые буквально на днях надо решить, чтобы все футболисты, которые кандидаты в сборную, должны быть уже в клубах и стабильно готовиться", - заявил Черчесов.

Напомним, ранее, российский специалист встретился с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым.

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