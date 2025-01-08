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Стало известно будущее Станислава Черчесова в сборной Казахстана

Опубликовано:

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: kff.kz

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал о встрече с новым руководством Федерации футбола РК, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

В декабре прошлого года в Казахстанской федерации футбола сменился руководитель. Новым президентом КФФ стал Марат Омаров.

Футбольный функционер и главный тренер сборной Станислав Черчесов провели первую встречу и обсудили дальнейшее сотрудничество.

"Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем, который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной.  
Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й — с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы. Пока возвращаюсь в Москву — сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи", - заявил рулевой команды.

Ранее, в СМИ появилась информация об отставке российского специалиста с поста главного тренера национальной сборной.

После чего Казахстанская федерация футбола выступила с официальным опровержением данной информации, напомнив что у Черчесова действующий контракт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2209284-stalo-izvestno-budushchee-stanislava-cherchesova-v-sbornoy-kazahstana/

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