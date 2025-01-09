"Тоттенхэм" победил "Ливерпуль" и сыграет с "Ньюкаслом" в финале Кубка лиги

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" одержали минимальную домашнюю победу над "Ливерпулем" в полуфинале Кубка английской лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел в столице Великобритании на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 86-й минуте забил шведский полузащитник Лукас Бергвалль, который в одно касание замкнул передачу английского форварда Доминика Соланке.

В начале встречи серьезное повреждение получил Родриго Бентанкур. Уругвайскому полузащитнику хозяев почти десять минут оказывали медицинскую помощь, после чего его заменили.

"Тоттенхэм" вышел в финал Кубка лиги, где встретится с "Ньюкаслом", который днем ранее обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 2:0 благодаря голам шведского форварда Александера Исака и английского нападающего Энтони Гордона.

"Ливерпуль" потерпел второе поражение в сезоне во всех турнирах. Ранее мерсисайдцы проиграли в сентябре "Ноттингем Форест" в рамках АПЛ (0:1).

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