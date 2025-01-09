Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Тоттенхэм" победил "Ливерпуль" и сыграет с "Ньюкаслом" в финале Кубка лиги

Опубликовано:

Шведский футболист Лукас Бергвалль
Лукас Бергвалль. Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" одержали минимальную домашнюю победу над "Ливерпулем" в полуфинале Кубка английской лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел в столице Великобритании на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 86-й минуте забил шведский полузащитник Лукас Бергвалль, который в одно касание замкнул передачу английского форварда Доминика Соланке.

В начале встречи серьезное повреждение получил Родриго Бентанкур. Уругвайскому полузащитнику хозяев почти десять минут оказывали медицинскую помощь, после чего его заменили.

"Тоттенхэм" вышел в финал Кубка лиги, где встретится с "Ньюкаслом", который днем ранее обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 2:0 благодаря голам шведского форварда Александера Исака и английского нападающего Энтони Гордона.

"Ливерпуль" потерпел второе поражение в сезоне во всех турнирах. Ранее мерсисайдцы проиграли в сентябре "Ноттингем Форест" в рамках АПЛ (0:1).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2209617-tottenhem-pobedil-liverpul-i-sygraet-s-nyukaslom-v-finale-kubka-ligi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie