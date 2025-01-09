Кислородная маска и носилки: футболиста "Тоттенхэма" госпитализировали после страшного падения в матче

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Уругвая по футболу Родриго Бентанкур не смог доиграть матч с "Ливерпулем" из-за проблем со здоровьем, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Уже на шестой минуте матч был приостановлен из-за эпизода с Бентанкуром.

При подаче с углового уругваец попытался головой достать мяч, но не дотянулся и рухнул на газон, после чего дернул ногой и не шевелился. К нему оперативно подбежали врачи, которые почти десять минут оказывали медицинскую помощь.

В итоге Бентанкур покинул поле на носилках в кислородной маске. Вероятно, до этого он на некоторое время потерял сознание. Футболиста заменил валлиец Бреннан Джонсон.

Позднее пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила, что уругваец находится в сознании, может говорить и пройдет дальнейшее обследование в больнице.

Матч в итоге завершился победой лондонцев со счетом 1:0.

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